“Nel mondo del sapere i cambiamenti sono continui e inevitabili. L’Università degli Studi di Perugia ne è la prova: dal 1308 sostiene la crescita culturale della città e dell’intera regione, rinnovandosi senza mai perdere le proprie radici”. Con queste parole l’assessore regionale Fabio Barcaioli ha voluto rivolgere i suoi auguri al nuovo rettore Massimiliano Marianelli, in occasione del passaggio di consegne con il professor Maurizio Oliviero. Barcaioli ha sottolineato come il nuovo rettore avrà la responsabilità di accompagnare l’università e la comunità accademica verso le sfide di un tempo in rapido cambiamento, dalle trasformazioni dell’intelligenza artificiale alle nuove forme della conoscenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Barcaioli: “Auguri al Rettore Marianelli per un mandato all’insegna della crescita e dell’inclusione”