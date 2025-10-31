Perugia Barcaioli | Auguri al Rettore Marianelli per un mandato all’insegna della crescita e dell’inclusione
“Nel mondo del sapere i cambiamenti sono continui e inevitabili. L’Università degli Studi di Perugia ne è la prova: dal 1308 sostiene la crescita culturale della città e dell’intera regione, rinnovandosi senza mai perdere le proprie radici”. Con queste parole l’assessore regionale Fabio Barcaioli ha voluto rivolgere i suoi auguri al nuovo rettore Massimiliano Marianelli, in occasione del passaggio di consegne con il professor Maurizio Oliviero. Barcaioli ha sottolineato come il nuovo rettore avrà la responsabilità di accompagnare l’università e la comunità accademica verso le sfide di un tempo in rapido cambiamento, dalle trasformazioni dell’intelligenza artificiale alle nuove forme della conoscenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
Terni, trenta #alloggi popolari pronti: #Barcaioli chiede assegnazioni #abitare #assegnazione #Ater #ediliziapubblica #RegioneUmbria #Terni - facebook.com Vai su Facebook
Barcaioli, cambio dirigenza al liceo scientifico Alessi Perugia - L'assessore all'Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, interviene sulla notizia del cambio di dirigenza al liceo scientifico Alessi di Perugia, ufficializzato oggi dall'Ufficio scolastico ... Segnala ansa.it
Don Samy, il sacerdote portiere del Real Cannara: il rettore dell'abbazia di San Pietro a Perugia gioca a calcio a cinque in Serie C1 - Ed è anche il nuovo portiere del Real Cannara, squadra che milita nel campionato di Serie C1 di calcio a cinque, ... Segnala ilmessaggero.it