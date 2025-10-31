GROSSETO Sono oltre sette milioni le persone in Italia che si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Un impegno spesso gravoso, che coinvolge profondamente la sfera emotiva, relazionale e sociale di chi lo affronta, e la cui consapevolezza è ormai ben presente nel percepito sociale del Paese. Anche a Grosseto. Secondo l’Osservatorio Sara Assicurazioni, infatti, più di 8 grossetani su 10 (89%) dichiara di conoscere personalmente o tramite parenti e amici qualcuno che ha affrontato o sta affrontando questa situazione. E tra le difficoltà più temute spicca la solitudine - quindi l’assenza di sostegni, riferimenti e il conseguente rischio di isolamento - indicata da oltre un grossetano su tre (40%) tra i fattori che in assoluto più condizionano la quotidianità e l’equilibrio emotivo dei caregiver. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Persone non autosufficienti. Preoccupazione sull’assistenza