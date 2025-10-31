Periodo di prova del personale ATA | quanto dura come avviene la conferma in servizio

Il periodo di prova per il personale ATA assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, varia in base all’area di inquadramento. Lo stabilisce il CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

