Periferica a Roma il festival che racconta le periferie

Roma, 31 ott. (askanews) – Fino al 29 novembre 2025 si svolge al Centro Culturale “Gabriella Ferri” di Roma la seconda edizione di Periferica, il festival che racconta le periferie del mondo attraverso suoni, voci e linguaggi diversi. Dopo il successo della prima edizione, il progetto diretto da Alessandra Evangelisti e Stefano Cioffi sceglie di radicarsi in un unico luogo, simbolo della periferia creativa del IV Municipio, per un mese di concerti, spettacoli e laboratori a ingresso gratuito. Dopo Max Paiella e il suo viaggio musicale Roma New Orleans – Andata e Ritorno, il festival prosegue con il secondo spettacolo in programma: Madri d’Europa, scritto e interpretato da Alessandra Evangelisti con le musiche dal vivo eseguite da Serena Sansoni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it