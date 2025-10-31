pericolo per un rudere parte la raccolta di firme

La preoccupazione per la pericolosità di quel rudere in piena zona abitata e attaccato ad altre case è talmente grande che è stata indetta una raccolta firme per chiedere l’intervento urgente dell’amministrazione comunale a salvaguardia della pubblica incolumità. Il rudere in questione è un immobile privato di via Mazzini a Mondolfo, esattamente al civico 5355, ben riconoscibile dalla strada perché la facciata è completamente transennata, gli infissi sono semidistrutti e manca quasi completamente il tetto. A promuovere la petizione è stato un gruppo di cittadini, tra i quali Gaetano Vergari, vicesindaco e sindaco negli anni ‘80 e ’90 e poi assessore all’urbanistica nel primo decennio del 2000, che individua nell’auspicato intervento del Comune anche una possibile parziale risposta alla carenza delle case popolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

