di Teresa Scarcella FIRENZE Il Teatro della Toscana esulta. Il Tar del Lazio non ha concesso la sospensiva sul decreto ministeriale che quest’estate ne ha decretato il declassamento da ’teatro nazionale’ a ’teatro della città’, ma ha riconosciuto l’urgenza di affrontare la questione nel merito. A tal punto da accogliere l’istanza cautelare presentata dalla Fondazione fissando l’udienza per il 24 marzo 2026, ovvero nei tempi più rapidi del solito. Nell’ordinanza, infatti, si legge della necessità "di un meditato approfondimento, da effettuarsi in tempi celeri e nella più consona sede di merito, e che le esigenze della ricorrente Fondazione possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pergola, il Tar accelera i tempi. Udienza a marzo, ma senza sospensiva. Funaro: "Primo obiettivo raggiunto"