Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada sulla provincia donna all' ospedale

31 ott 2025

Rocambolesco incidente venerdì mattina alle ore 7:30 nel comune di Verghereto, un'auto è finita fuori strada terminando la propria corsa nella vegetazione. Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta lungo la provinciale nel comune di Verghereto per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

