Perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada sulla provincia donna all' ospedale
Rocambolesco incidente venerdì mattina alle ore 7:30 nel comune di Verghereto, un'auto è finita fuori strada terminando la propria corsa nella vegetazione. Una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bagno di Romagna è intervenuta lungo la provinciale nel comune di Verghereto per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Perde il controllo della moto, morto 29enne di Sorrento - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Ostia, perde il controllo dello scooter e finisce nel canale: morto un uomo https://ift.tt/ZpOJ7k8 - X Vai su X
Oristano, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: conducente intrappolato tra le lamiere - Incidente stradale sulla provinciale 292, nei pressi dell’ingresso di Donigala Fenughedu, frazione di Oristano. Segnala youtg.net
Perde il controllo dell'auto e il viaggio finisce ruote all'aria: 35enne portato all'ospedale - 45 di oggi, mercoledì 29 ottobre, in via 4 Novembre nel centro abitato ... Secondo ildolomiti.it
Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezza - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva un tasso alcolemico oltre il limite. Secondo latinaoggi.eu