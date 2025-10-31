Perde il controllo della moto e finisce fuori strada | paura per un 37enne

Trentotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 31 ottobre sulla strada statale 47 della Valsugana, all’altezza di Civezzano: un centauro di 37 anni ha perso il controllo della motocicletta ed è caduto a terra, finendo fuori strada.Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

perde controllo moto finiscePerde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: centauro 37enne all'ospedale in codice rosso - Intervento dei Vigili del Fuoco e Trentino Emergenza, nessun altro veicolo coinvolto. Come scrive nordest24.it

perde controllo moto finiscePerde il controllo della moto e cade a terra: un uomo di 37 anni trasportato in codice rosso in ospedale. Lunghe code sulla Valsugana - Ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra, mentre stava procedendo in direzione del capoluogo. Secondo ildolomiti.it

perde controllo moto finisceOristano, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: conducente intrappolato tra le lamiere - Incidente stradale sulla provinciale 292, nei pressi dell’ingresso di Donigala Fenughedu, frazione di Oristano. Lo riporta youtg.net

Cerca Video su questo argomento: Perde Controllo Moto Finisce