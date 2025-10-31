Percorso inclusivo al museo Midec si toccano con mano arte e storia della ceramica

Rendere la collezione ceramica di Laveno Mombello più vicina, leggibile e accessibile a tutti. È l’obiettivo del progetto "Touching Stories. Hands on Memory" che porterà alla realizzazione di un percorso inclusivo al Midec - Museo Internazionale del Design Ceramico con sede a Cerro di Laveno. L’iniziativa è sostenuta da Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025. Attraverso alcuni oggetti simbolici, selezionati per il loro valore artistico e identitario, il percorso offrirà una narrazione multisensoriale capace di intrecciare storia, creatività e territorio, aprendo la collezione a un dialogo vivo tra passato e presente, tra comunità locale e pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Percorso inclusivo al museo. Midec, si toccano con mano arte e storia della ceramica

