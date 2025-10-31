Perché tutti stanno sottovalutando A House of Dynamite di Kathryn Bigelow?

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ignorato a Venezia e contestato a New York, il nuovo film della regista di The Hurt Locker mette a nudo le nostre paure più attuali. Forse troppo, per essere davvero compreso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Tutti Stanno Sottovalutando