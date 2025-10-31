Perché Trump ha cancellato l’incontro con Putin sull’Ucraina a Budapest
L’Amministrazione Usa ha deciso di cancellare l’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin che era in programma a Budapest per le rigidità russe nelle richieste rispetto all’ Ucraina. Lo scrive il Financial Times che cita fonti ben informate. E spiega che la decisione di annullare il vertice è stata presa dopo una telefonata tesa tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. La lite tra Rubio e Lavrov. Al termine del colloquio Rubio ha informato Trump che la Russia non era seriamente intenzionata a negoziare un accordo. 🔗 Leggi su Open.online
