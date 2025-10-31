Perché si dice che il gatto nero porta sfortuna | significato superstizioni e origine del micio dal mantello monocolore

Il gatto nero, frutto di una semplice mutazione genetica del mantello tigrato, è da sempre al centro di miti e superstizioni. Simbolo di mistero ed esoterismo è da sempre al centro della cultura popolare dall'Europa all'Asia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché si dice che il gatto nero porta sfortuna: significato, superstizioni e origine del micio dal mantello monocolore - Il gatto nero, frutto di una semplice mutazione genetica del mantello tigrato, è da sempre al centro di miti e superstizioni ... Come scrive fanpage.it

17 novembre, Giornata del gatto nero: sette falsi miti da sfatare - Iniziamo con la superstizione più radicata: il gatto nero sarebbe un segno di malasorte, capace di rovinare la giornata a chiunque lo incroci. Secondo repubblica.it

Il gatto nero porta fortuna o no? Le curiosità e i poteri di un vero talismano - Secondo un’altra superstizione, chi vede un gatto nero che attraversa la strada fa meglio a cambiare direzione se non vuole che la sventura si abbatta su di sé. Lo riporta dilei.it