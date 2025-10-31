Lorenzo Musetti è in piena lotta per qualificarsi alle ATP Finals; il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il toscano si trova in una situazione scomoda: occupa l’ottavo posto nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante l’annata agonistica, ma rischia di subire dei sorpassi che comprometterebbero la sua partecipazione al torneo in programma sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre. La sconfitta rimediata contro Lorenzo Sonego al secondo turno del Masters 1000 di Parigi si è rivelata estremamente dannosa, anche perché il canadese Felix Auger-Aliassime si sta scatenando nella capitale francese e si è spinto fino ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Musetti deve sperare in Vacherot e Zverev per andare alle ATP Finals