Perché la tua attività a Roma Termini dovrebbe offrire il deposito bagagli
La Stazione Termini non è solo la principale stazione ferroviaria di Roma, ma uno dei più grandi e trafficati hub di trasporto d’Europa. Ogni giorno, centinaia di migliaia di pendolari e turisti transitano attraverso i suoi binari. Per i viaggiatori, in particolare, Termini è il punto nevralgico degli arrivi e delle partenze. Molto spesso, gli orari dei treni o dei voli non coincidono con quelli del check-in o del check-out degli alloggi, creando quel “tempo morto” in cui la gestione delle valigie diventa un problema. Per le numerose attività commerciali che operano nell’area, questa esigenza si trasforma in un’opportunità di business. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
OFFERTE PER I "RAGAZZI DELLA DOMENICA": GRAZIE! Dalle offerte dello stand pro attività ‘Ragazzi della Domenica’ della settimana scorsa sono stati raccolti 1577,35 €. Un grazie super alle mamme animatrici, alle famiglie e ai nostri bravissimi chierichetti - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi bus Tua dall'Aquila e Avezzano per Roma - Sono queste le novità su gomma dell'azienda unica di trasporti della Regione Abruzzo che, da oggi, rende più capillari i servizi ... Scrive ansa.it
Treno Tua Pescara-Roma, arrivo puntuale a Tiburtina - 55, alla Stazione di Roma Tiburtina, il treno inaugurale della Tua che servirà da oggi la linea Pescara- Da ansa.it
Tua “brucia” Trenitalia: Roma-Pescara, “l'Alta velocità la facciamo da soli" - Inaugurato il primo viaggio veloce tra Roma e Pescara gestito dall'azienda regionale Tua. Secondo affaritaliani.it