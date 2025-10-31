La storia dimostra che la separazione delle carriere fa parte delle battaglie del centrosinistra. Basti pensare che la commissione che negli anni '80 si occupò della riforma del processo in senso accusatorio era presieduta dal socialista Giuliano Vassalli, medaglia d’argento per la sua attività di partigiano durante la Resistenza. E non può essere certo considerato una personalità di “destra”. Seguì poi la Bicamerale D’Alema nel 1997-1998. Agli atti della commissione, poi naufragata per ragioni politiche, ci sono diversi emendamenti che prevedevano la separazione delle carriere e la divisione in due sezioni del Consiglio superiore della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché la riforma della giustizia è di sinistra