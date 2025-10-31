Perché la Cina ha mediato un nuovo cessate il fuoco in Myanmar

La Cina è tornata a mettere in campo il suo peso diplomatico nella sanguinosa guerra civile che si sta consumando in Myanmar, riuscendo a ottenere un importante svolta nel conflitto birmano. Pare, infatti, che Pechino abbia mediato con successo un accordo di cessate il fuoco tra l’ Esercito di Liberazione Nazionale Ta’ang (Tnla), ossia uno dei gruppi ribelli più attivi, e le forze governative guidate da Min Aung Hlaing. In attesa di saperne di più in merito a questa nebulosa intesa, ma soprattutto di capire se e quanto tempo reggerà la tregua, la notizia è rilevante per almeno due ragioni. L’apparente fumata bianca segna, innanzitutto, un altro deciso intervento cinese in una guerra di logoramento ormai dimenticata e in fondo alle agende politiche di mezzo mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

