Perché la Casa Bianca sostiene Seul nell’acquisto di sottomarini nucleari

Sembra che Seul sia pronta a portare ad un nuovo livello le sue capacità militari in ambito navale, e in particolare in ambito sottomarino. Dietro questa svolta c'è il sostegno mostrato dal presidente statunitense Donald Trump verso l'acquisizione da parte della Corea del Sud di sottomarini nucleari: "La nostra Alleanza Militare è più forte che mai e, sulla base di ciò, ho dato loro l'approvazione per costruire un sottomarino a propulsione nucleare, invece dei vecchi e molto meno agili sottomarini a propulsione diesel che hanno ora" ha scritto sui social il leader Usa, che ha poi aggiunto come tali vascelli saranno costruiti negli Stati Uniti, e in particolare nei cantieri di Philadelphia (che sono stati comprati lo scorso anno dalla compagnia sudcoreana Hangwa).

