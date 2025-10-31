Perché il femminicidio di Jessica è il più grande fallimento della società | sola in vita colpevole dopo la morte
Non si placano le polemiche sul femminicidio di Jessica Stappazzollo, uccisa dall’ex che si è liberato del braccialetto elettronico. L’analisi della criminologa e sociologa. “ Mi viene da pensare che non ci sia stato un supporto sufficiente per questa ragazza, affinché potesse affidarsi al sistema e non ritirare la denuncia. Si può definire solo così: un fallimento sociale ”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Flavia Munafò, criminologa, direttrice dello sportello di ascolto e prevenzione Socio Donna di Roma, presidente di Sia (Sociologi italiani associati). 🔗 Leggi su Notizie.com
