Perché i ragazzini dicono 6-7 ovunque e gli insegnanti lo stanno vietando in classe

Negli Stati Uniti una nuova moda linguistica dilaga da tempo: l’espressione “6-7” (sei-sette), urlata da bambini e ragazzini apparentemente senza motivo. Il fenomeno ha raggiunto proporzioni tali che Dictionary.com ha scelto proprio “67” come parola dell’anno 2025, pronunciata “six seven” e non sessantasette. Una decisione che divide le generazioni: celebrata dai più giovani come simbolo della loro identità culturale, accolta con sospiri di rassegnazione da genitori e insegnanti. Steve Johnson, direttore della lessicografia per Dictionary Media Group, ha spiegato che la scelta è maturata osservando l’impatto straordinario del termine sui social media e nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

