Perché gli attaccanti non segnano più? I dati sono i peggiori in Europa

31 ott 2025

Dopo nove giornate di campionato, a guidare la classifica cannonieri non c'è un attaccante, ma un regista come Calhanoglu e un esterno come Orsolini con soli 5 gol, il dato più basso delle ultime dieci stagioni. Ma perché le punte della Serie A non segnano più? Abbiamo provato ad analizzare la situazione tra partenze, infortuni e difficoltà di ambientamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

