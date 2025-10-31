Perché dovremmo davvero far tornare la tv dei ragazzi

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tv dei ragazzi, un tempo orgoglio della tv di Stato, è quasi completamente sparita perdendo così una palestra culturale e professionale utile soprattutto alle famiglie e ai giovanissimi che nella tv italiana, sia privata che pubblica, trovavano una compagna di giochi responsabile e affidabile. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Dovremmo Davvero Far