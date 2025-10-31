Perché Andrea di Windsor non è più principe | il caso Epstein solo l’ultimo degli scandali

Londra, 31 ottobre 2025 – I royal addicted lo sanno: Andrea è stato il figlio preferito della Regina Elisabetta. Nonostante il legame con Carlo che sarebbe stato il suo successore e la vicinanza con Anna – l’unica erede donna che le è stata accanto soprattutto negli ultimi anni – le maggiori attenzioni della sovrana sono incessantemente state rivolte al cadetto che sognava di diventare re. Considerato da sempre la pecora nera dei Windsor, l’ormai ex Duca di York negli anni ha dato molto da pensare alla corona, tanto che prima sua madre e ora suo fratello sono stati costretti – sotto pressione dell’opinione pubblica – a revocargli ogni titolo e privilegio nobiliare per arginare gli scandali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

