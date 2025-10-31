Perché Andrea di Windsor non è più principe | il caso Epstein solo l’ultimo degli scandali
Londra, 31 ottobre 2025 – I royal addicted lo sanno: Andrea è stato il figlio preferito della Regina Elisabetta. Nonostante il legame con Carlo che sarebbe stato il suo successore e la vicinanza con Anna – l’unica erede donna che le è stata accanto soprattutto negli ultimi anni – le maggiori attenzioni della sovrana sono incessantemente state rivolte al cadetto che sognava di diventare re. Considerato da sempre la pecora nera dei Windsor, l’ormai ex Duca di York negli anni ha dato molto da pensare alla corona, tanto che prima sua madre e ora suo fratello sono stati costretti – sotto pressione dell’opinione pubblica – a revocargli ogni titolo e privilegio nobiliare per arginare gli scandali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Corriere della Sera. . «Perché il destino che avrebbe dovuto colpire me, ha preso te. Non me lo so spiegare. Il dono che mi hai fatto è che non temo più la morte , non vedo l'ora di raggiungerti». Walter Delogu, padre della conduttrice Andrea Delogu, prova a tr - facebook.com Vai su Facebook
Ecco in sintesi perché farò un esposto alla procura della repubblica sul caso del libro di @giorgiameloni promosso dalla famiglia Trump. - X Vai su X
Gb: accordo col re, Andrea può restare in residenza di Windsor - Re Carlo III ha concesso al principe Andrea, il fratello caduto in disgrazia dopo il sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein, il diritto di rimanere a tempo indeterminato nella ... Riporta ansa.it
Regno Unito, media: Andrea escluso dagli eventi di Natale coi Windsor - Il principe Andrea non parteciperà agli eventi previsti per il Natale con i Windsor, dopo il nuovo scandalo che ha colpito il fratello di re Carlo III. ansa.it scrive
Andrea, Harry e Meghan: tutti i Windsor attesi a St Paul, al Giubileo - Sarà ancora una messa a riannodare i fili di famiglia nel momento più importante del regno di Elisabetta, il suo Giubileo di Platino, con le celebrazioni al via la prossima settimana? Secondo corriere.it