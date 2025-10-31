Perbellini torna a firmare un panettone
Giancarlo Perbellini è uno dei più celebri e amati chef italiani. Nel novembre dell’anno scorso è diventato il quattordicesimo chef tristellato italiano nel suo locale Casa Perbellini 12 Apostoli al centro di Verona e la proclamazione di questo successo commosse tutti quelli – e sono tanti – che lo seguono con affetto da anni. La sua strada non è mai stata però liscia e senza buche, i grandi traguardi per Giancarlo sono spesso sembrati vicini e poi sono sfuggiti per sfortuna o per scelte ardite. E poi c’è la storia dei rapporti con il padre, che lo avrebbe voluto impiegato nella pasticceria di famiglia, mentre lui voleva essere cuoco, e questo gli ha creato un’ostilità, dice lui, “durata 27 anni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il progetto segna un ritorno importante dello chef Perbellini nella realizzazione di un omaggio allo zio Enzo, figura centrale nella storia della pasticceria. - facebook.com Vai su Facebook
Perbellini torna a firmare un panettone - Lo chef tristellato dei 12 Apostoli di Verona chiude i conti con il suo passato e collabora con la pasticceria di famiglia a Bovolone da cui si era allontanato da giovane. Riporta msn.com