perbellini torna a firmare un panettone

Giancarlo Perbellini è uno dei più celebri e amati chef italiani. Nel novembre dell’anno scorso è diventato il quattordicesimo chef tristellato italiano nel suo locale Casa Perbellini 12 Apostoli al centro di Verona e la proclamazione di questo successo commosse tutti quelli – e sono tanti – che lo seguono con affetto da anni. La sua strada non è mai stata però liscia e senza buche, i grandi traguardi per Giancarlo sono spesso sembrati vicini e poi sono sfuggiti per sfortuna o per scelte ardite. E poi c’è la storia dei rapporti con il padre, che lo avrebbe voluto impiegato nella pasticceria di famiglia, mentre lui voleva essere cuoco, e questo gli ha creato un’ostilità, dice lui, “durata 27 anni”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

