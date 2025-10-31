Per un giorno festivo il mercato di Calolziocorte diventa il caso dei casi Si va in Consiglio comunale
Il caso del mercato di Calolziocorte approda in Consiglio comunale. E anche se la vicenda pare ormai avviarsi verso il lieto fine in fondo gradito a tutti - cioè quello di mantenere il mercato nel giorno prefissato del martedì anche l'11 novembre, festività di San Martino - il dibattito resta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Apertura Straordinaria! Non prendere impegni per la festa di Ognissanti! Il Mercatino dell’Usato Dituttopertutti di Primiero è APERTO anche sabato 1° novembre! Nonostante sia un giorno festivo, vi aspettiamo con migliaia di oggetti, pezzi unici, e occasioni - facebook.com Vai su Facebook
MERCATO DI SAN MARTINO A CALOLZIO, IL 5 NOVEMBRE CONSIGLIO RISOLUTIVO - CALOLZIOCORTE – Novità dal Comune di Calolziocorte sul mercato di martedì 11 novembre il giorno di San Martino. Segnala lecconews.news
Calolzio. Mercato a San Martino, consiglio comunale per modificare il regolamento - Il 5 novembre il consiglio comunale di Calolzio si ritroverà per consentire la deroga e garantire il regolare svolgimento del mercato ... Scrive msn.com
CAMBIA CALOLZIO: “IL MERCATO DI LUNEDÌ PENALIZZA I CITTADINI” - La decisione di anticipare a lunedì 10 novembre il mercato cittadino, originariamente previsto per martedì 11 novembre, giorno del patrono di Calolziocorte, ha sollevato forti proteste tra gli ... Secondo lecconews.news