Per un giorno festivo il mercato di Calolziocorte diventa il caso dei casi Si va in Consiglio comunale

31 ott 2025

Il caso del mercato di Calolziocorte approda in Consiglio comunale. E anche se la vicenda pare ormai avviarsi verso il lieto fine in fondo gradito a tutti - cioè quello di mantenere il mercato nel giorno prefissato del martedì anche l'11 novembre, festività di San Martino - il dibattito resta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

