Un simbolo di forza e rivalsa, diventato un segno nella cultura drag e queer, ma che sta bene veramente a tutti. Il plateau è il protagonista di questa stagione, dopo diversi anni di ribalta delle ballerine, ora sembra che la tendenza scarpe punti verso l’alto (letteralmente). Ce lo ha insegnato la regina Lady Gaga, e per noi millennials è un ritorno nostalgico al periodo delle Jeffrey Campbell e ai jeans skinny a vita bassa (che, per ora, possono ancora restare un lontano ricordo). In un mondo di ballerine flat, siate una scarpa plateau. @popinpopping Lady Gaga was spotted filming “The Devil Wears Prada 2” in Milan?? Enigma – Lady Gaga Il ritorno de Il Diavolo Veste Prada 2 dopo vent’anni ha visto tantissimi protagonisti vecchi e nuovi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per questo Halloween il protagonista è il plateau: bisogna puntare sempre… in alto