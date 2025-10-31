Per non morire di fame a 13 anni ho fatto il facchino Dopo la morte di papà sono diventato poverissimo A 13 anni non avevo cibo né luce | lo rivela Luca Ward
Uno dei doppiatori e attori più conosciuti in Italia, Luca Ward, si confida a “Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda domani sabato 1 novembre alle 17.05 su Rai 1. Ward ripercorre una pagina durissima della sua infanzia: la perdita improvvisa del padre e la lotta quotidiana per sopravvivere. “Io ho perso mio padre a 13 anni, che era la colonna portante della famiglia. – ha affermato – Da lì siamo sprofondati nella povertà più assoluta. Noi non avevamo proprio da cucinare nulla, non c’erano soldi. Mia mamma, quando è morto mio padre, mise sul tavolo 5.000 lire. E basta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
