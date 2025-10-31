Per me è peggio non giocare ogni tre giorni la settimana è lunga e spreco energie | così Pedro annuncia l’addio alla Lazio

“Per me è peggio non giocare ogni tre giorni. Quando la settimana è lunga ho l’impressione di sprecare energie. È arrivato il momento di lasciare la squadra”. Così Pedro ha annunciato l’addio alla Lazio. Ma prima ha un ultimo desiderio: “Voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. Possiamo ancora crescere e puntare alla zona alta della classifica”. 17 anni di carriera, ma solo per due stagioni Pedro non ha giocato in nessuna competizione europea: nel 201617 con il Chelsea e quest’anno con la Lazio di Maurizio Sarri, che lo scorso anno è arrivata settima in classifica dopo un’annata complicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

