Versatili, calde e comode: le felpe sono il capo perfetto da indossare per tutto il giorno senza stancarti mai. Un pezzo da acquistare in tante versioni diverse e usare durante la stagione più fredda. D’altronde la felpa è davvero un capo versatile: puoi usarla durante la giornata, quando sei in casa o lavori in smartworking. Puoi utilizzarla per fare sport all’aperto, sfruttando il potere del tessuto anti-umidità. Il bello di questo capo d’abbigliamento è che negli ultimi anni è stato sdoganato dalle celebrity, diventando qualcosa da indossare non solo per allenarsi o quando non hai voglia di creare look particolari. 🔗 Leggi su Dilei.it

Per lo smartworking, per lo sport e per uscire: 15 felpe da indossare da mattina a sera