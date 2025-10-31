Per la corsa alla Luna la Cina si affida alla competizione commerciale

(Adnkronos) – La Cina sta ridefinendo la sua strategia per la conquista della Luna. L'Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) ha annunciato giovedì una crescente integrazione della competizione commerciale nel suo programma spaziale con equipaggio, in particolare per l'ambizioso progetto di esplorazione lunare. Secondo il portavoce della CMSA, Zhang Jingbo, un modello commerciale competitivo è già stato adottato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com