Per Halloween torna il Doodle di Pacman sulla homepage di Google | ecco come funziona il gioco che ci distrarrà un po’ tutti

Se le distrazioni web tra social, notifiche e spam indesiderata erano già abbastanza, Google ha trovato un modo definitivo per impallare i lavoratori digitali di tutto il mondo. Si tratta del Doodle, il giochino in pixel 2d, di Pac-Man che, in occasione di Halloween, è tornato a brandizzare il logo di Google sulla homepage del motore di ricerca. Sarà attivo fino al 31 ottobre e ha tutti i requisiti per incantare chi casualmente, cioè tutti, passerà dal motore di ricerca americano. Disponibile sia su Pc che su Smartphone, il gameplay ha otto livelli da completare ed è davvero semplice. Freccetta a destrasinistra e in altobasso per scappare dai fantasmini che rincorrono Pac-Man e che intanto raccoglie punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it