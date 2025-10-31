Per essere benvoluto devi essere miserabile | Briatore difende Sinner

Senza mai parlare apertamente della Coppa Davis (ma il riferimento è chiaro), l'imprenditore e dirigente d'azienda Flavio Briatore ha difeso a spada tratta il numero due del tennis mondiale, Jannik Sinner, oggetto di pesanti critiche nell'ultimo periodo soprattutto per aver scelto di rinunciare a indossare la maglia dell'Italtennis impegnata nella prossima edizione di Coppa Davis ma non solo visto che c'è chi continua a prendersela per la sua residenza monegasca. "Se non sei miserabile.". L'occasione per parlare di tennis (e non solo) è stata l'inaugurazione del suo Crazy Pizza nel cuore di Torino a due passi da Piazza Castello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Per essere benvoluto devi essere miserabile": Briatore difende Sinner

