Per essere benvoluto devi essere miserabile | Briatore difende Sinner

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza mai parlare apertamente della Coppa Davis (ma il riferimento è chiaro), l'imprenditore e dirigente d'azienda Flavio Briatore ha difeso a spada tratta il numero due del tennis mondiale, Jannik Sinner, oggetto di pesanti critiche nell'ultimo periodo soprattutto per aver scelto di rinunciare a indossare la maglia dell'Italtennis impegnata nella prossima edizione di Coppa Davis ma non solo visto che c'è chi continua a prendersela per la sua residenza monegasca. "Se non sei miserabile.". L'occasione per parlare di tennis (e non solo) è stata l'inaugurazione del suo Crazy Pizza nel cuore di Torino a due passi da Piazza Castello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

per essere benvoluto devi essere miserabile briatore difende sinner

© Ilgiornale.it - "Per essere benvoluto devi essere miserabile": Briatore difende Sinner

Approfondisci con queste news

essere benvoluto devi essere"Per essere benvoluto devi essere miserabile": Briatore difende Sinner - In Italia si perdona tutto ma non il successo: è questo il senso della difesa di Flavio Briatore nei confronti di Jannik Sinner ultimamente bersagliato da una certa critica per la rinuncia alla Coppa ... Riporta ilgiornale.it

essere benvoluto devi essereBriatore difende Sinner: "In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile" - L'imprenditore e consigliere esecutivo del team Alpine sta dalla parte del numero due del mondo: "È un fenomeno, ma invece di supportarlo lo criticano" ... Secondo corrieredellosport.it

Briatore, Sinner? "In Italia sei benvoluto se sei un miserabile" - «Jannik Sinner è un campione straordinario, ma invece di supportarlo, viene criticato. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Essere Benvoluto Devi Essere