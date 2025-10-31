Per chi erano quei soldi Garlasco Giuseppe Sempio ora dice tutto

Secondo la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio a versare il denaro per corrompere l’ex pm Mario Venditti, così da “favorire l’archiviazione di Andrea Sempio “, come riportato nel famoso “pizzino” trovato nella rubrica di casa Sempio. L’indagine si innesta sul filone Garlasco e ipotizza corruzione in atti giudiziari. L’uomo, ora formalmente indagato, respinge le accuse. “Mai corrotto Venditti – dice a Mattino5 – non ci è mai passato per la testa. La verità cruda è che ho ricevuto 40mila euro in prestito dalle mie sorelle per sostenere quella causa lì (l’indagine contro il figlio Andrea Sempio, ndr)”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Per chi erano quei soldi”. Garlasco, Giuseppe Sempio ora dice tutto

