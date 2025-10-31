Per Apple trimestrale record | delude iPhone ma si scommette sul Natale
Apple ha chiuso il quarto trimestre fiscale con utili e fatturato record, mentre afferma di attendersi una stagione natalizia molto proficua per le vendite di iPhone, nonostante i numeri del trimestre appena chiuso abbiano deluso le attese. Le azioni della big statunitense degli smartphone, sono comunque balzate del 4% nella sessione after hours del mercato americano, testimoniando che il mercato ha accolto positivamente la trimestrale. Utili e fatturato in crescita nel trimestre. Apple ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 27,47 miliardi di dollari, pressoché raddoppiato rispetto ai 14,74 miliardi di un anno prima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
