Per accedere ai siti porno non servirà lo Spid | quali sono davvero le nuove linee guida

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 novembre 48 siti per adulti dovranno introdurre la verifica dell’età per gli utenti italiani che vorranno ottenere l'accesso. Il provvedimento, spiega a Fanpage.it il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, punta a proteggere i minori e non per controllare gli adulti. Contrariamente ad alcune voci circolate di recente, lo Spid non verrò utilizzato per l'autenticazione: l’accesso avverrà tramite un’app che garantirà il doppio anonimato e la piena tutela della privacy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

