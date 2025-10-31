Per accedere ai siti porno non servirà lo Spid | quali sono davvero le nuove linee guida
Dal 12 novembre 48 siti per adulti dovranno introdurre la verifica dell’età per gli utenti italiani che vorranno ottenere l'accesso. Il provvedimento, spiega a Fanpage.it il commissario Agcom Massimiliano Capitanio, punta a proteggere i minori e non per controllare gli adulti. Contrariamente ad alcune voci circolate di recente, lo Spid non verrò utilizzato per l'autenticazione: l’accesso avverrà tramite un’app che garantirà il doppio anonimato e la piena tutela della privacy. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Da oggi il sito Internet della Città di Torino www.comune.torino.it presenta una veste completamente rinnovata. Anche su questa nuova versione del portale del Comune potete trovare in home page, nella sezione "Siti tematici", il banner per accedere a www. - facebook.com Vai su Facebook