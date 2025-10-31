Pentagono | ‘avremo l’arsenale nucleare più forte per mantenere la pace attraverso la forza’
Hegseth ha dichiarato che la ripresa dei test sulle armi nucleari da parte degli Stati uniti è una misura ''responsabile''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
I giornalisti accreditati al Dipartimento della Guerra hanno lasciato il Pentagono dopo che almeno 30 testate hanno respinto le nuove regole di accesso volute dal segretario Pete Hegseth - decisione che ha comportato la decadenza degli accrediti - facebook.com Vai su Facebook
"Preparatevi alla guerra", dal Pentagono l'alert ai generali. E Trump avverte Putin sul nucleare - Prima l'allerta del Pentagono ai generali americani convocati con urgenza da tutto il mondo. Lo riporta adnkronos.com
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. Riporta ilgazzettino.it
Pete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Parlando ai generali riuniti al Pentagono, Donald Trump ha ribadito la sua volontà di mettere insieme Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Si legge su ilmessaggero.it