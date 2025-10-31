Pensioni più alte dal 2026 rivalutazione del montante contributivo al 4%

L’Istat ha diffuso come ogni anno il coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi, che determina la rivalutazione annuale dei contributi versati dai lavoratori. I calcoli portano il tasso di rivalutazione al 4%, aumentando sensibilmente le potenziali pensioni per chi smette di lavorare nel 2026. Si tratta del quarto rialzo del montante contributivo consecutivo, dopo quelli degli anni scorsi. Nel 2015 una legge aveva impedito che questa cifra calasse, anche quando l’economia italiana va in crisi e il tasso di rivalutazione porterebbe a una variazione negativa. Rivalutazione del montante contributivo al 4%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni più alte dal 2026, rivalutazione del montante contributivo al 4%

