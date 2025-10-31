Pensioni e assegni novembre parte in ritardo | ecco il calendario Inps
Il mese di novembre 2025 si apre con un calendario fitto di scadenze e con una festività, quella di Ognissanti, che condiziona le tempistiche dei pagamenti Inps. Pensionati, famiglie e percettori di sussidi devono prestare particolare attenzione alle date di accredito per evitare ritardi o disguidi nella gestione del proprio bilancio mensile. Ecco tutto ciò che c'è da segnare in calendario. Le pensioni. Per quanto riguarda le pensioni, la festività del primo novembre sposterà l’accredito bancario a lunedì 3 novembre. Chi ritira in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovrà invece attenersi al calendario interno che distribuisce i pagamenti nei giorni successivi, in ordine alfabetico, fino a sabato 8 novembre, giornata in cui gli uffici postali effettueranno servizio solo al mattino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Tasso di capitalizzazione ISTAT 2025 al 4,04%. Come la rivalutazione montanti contributivi cambia gli assegni pensionistici dal 2026. #Economia #Pensioni - facebook.com Vai su Facebook
Pagamenti INPS di novembre: tutte le date per pensioni, assegni e sussidi • Il calendario completo dei pagamenti INPS di novembre 2025: tutte le date di pensioni, Assegno Unico, NASpI, ADI, carta acquisti e altri sussidi. - X Vai su X
Pensioni novembre 2025, slitta il pagamento: la nuova data dell’Inps - Il prossimo mese l'accredito degli assegni pensionistici è destinato a slittare. Riporta diregiovani.it
Pensioni novembre, ecco quando le pagano fra anticipi e ritardi - Anticipi per i correntisti BancoPosta e ultime trattenute fiscali dell’anno. Segnala msn.com
Pensioni, quando arriva il pagamento di novembre: calendario, date e importi - Per il mese di novembre 2025, il pagamento delle pensioni sarà posticipato a lunedì 3 novembre. Si legge su msn.com