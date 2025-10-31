Pensioni e assegni novembre parte in ritardo | ecco il calendario Inps

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di novembre 2025 si apre con un calendario fitto di scadenze e con una festività, quella di Ognissanti, che condiziona le tempistiche dei pagamenti Inps. Pensionati, famiglie e percettori di sussidi devono prestare particolare attenzione alle date di accredito per evitare ritardi o disguidi nella gestione del proprio bilancio mensile. Ecco tutto ciò che c'è da segnare in calendario. Le pensioni. Per quanto riguarda le pensioni, la festività del primo novembre sposterà l’accredito bancario a lunedì 3 novembre. Chi ritira in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovrà invece attenersi al calendario interno che distribuisce i pagamenti nei giorni successivi, in ordine alfabetico, fino a sabato 8 novembre, giornata in cui gli uffici postali effettueranno servizio solo al mattino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pensioni e assegni novembre parte in ritardo ecco il calendario inps

© Ilgiornale.it - Pensioni e assegni, novembre parte in ritardo: ecco il calendario Inps

Approfondisci con queste news

pensioni assegni novembre partePensioni novembre 2025, slitta il pagamento: la nuova data dell’Inps - Il prossimo mese l'accredito degli assegni pensionistici è destinato a slittare. Riporta diregiovani.it

pensioni assegni novembre partePensioni novembre, ecco quando le pagano fra anticipi e ritardi - Anticipi per i correntisti BancoPosta e ultime trattenute fiscali dell’anno. Segnala msn.com

pensioni assegni novembre partePensioni, quando arriva il pagamento di novembre: calendario, date e importi - Per il mese di novembre 2025, il pagamento delle pensioni sarà posticipato a lunedì 3 novembre. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Assegni Novembre Parte