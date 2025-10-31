Pensioni chi avrà un assegno più alto dal 2026 con la rivalutazione dei contributi Inps

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istat ha fatto sapere di quanto sarà rivalutato il montante contributivo di lavoratrici e lavoratori per il 2026: il 4,4%. È tra le quote più alte degli ultimi vent'anni. A beneficiarne sarà chi andrà in pensione dall'anno prossimo: i suoi contributi varranno di più, e quindi l'assegno sarà più alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

