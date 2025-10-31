Pensione di novembre 2025 più bassa per i conguagli il calendario dei pagamenti

L'inizio di novembre coincide con la festività di Ognissanti e questo porta a spostare il pagamento delle pensioni di qualche giorno. Il calendario delle pensioni di novembre 2025, infatti, inizia in un festivo e l'erogazione slitta di qualche giorno: i pagamenti partiranno lunedì 3 novembre. Proprio a novembre è bene consultare il cedolino per verificare con attenzione eventuali rimborsi fiscali, trattenute, conguagli o arretrati. Si tratta infatti di un mese nel quale, insieme a ottobre, l'Inps effettua il riepilogo delle ritenute per l'anno in corso. Quando arriva la pensione di novembre 2025?.

