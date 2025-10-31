Pensionato travolto da un’auto pirata l’avvocato intestatario dell’Audi | Non c’ero io Ma picchia i ghisa e viene arrestato

Milano, 301 ottobre 2025 – Agli investigatori che l’hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, F.M., avvocato quarantenne, ha detto che al volante non c’era lui ieri mattina, nonostante il suv sia intestato a lui: “L’ho prestato a un mio amico”. Le sue parole sono al vaglio degli agenti della polizia locale, che cercheranno di capire nelle prossime ore chi sia il pirata della strada di viale Caterina da Forlì. Lì alle 7.40 è stato travolto un pensionato di 65 anni, a spasso col cagnolino sul marciapiedi come tutte le mattine. Milano 30102025 pirata investe pedone sul marciapiede in via Fornari angolo Santa Caterina da Forli foto Ansa Salmoirago All’improvviso, un’Audi Q3 che stava percorrendo la carreggiata in direzione Bande Nere è uscita di strada subito dopo l’incrocio con via Fornari, ha abbattuto alcuni dissuasori della sosta e h a preso in pieno l’uomo, che è stato sbalzato a terra; l’animale al guinzaglio, spaventato dal rumore, è scappato, per poi tornare accanto al suo padrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

