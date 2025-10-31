Pensionata beffata dalla burocrazia | perde 45mila euro di reversibilità arretrata

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non spettava all’Inps procedere d’ufficio alla rideterminazione della pensione di reversibilità, neppure quando l’ente avrebbe potuto dedurre dalle dichiarazioni dei redditi della donna che era intervenuto un cambiamento nella situazione reddituale. Lo ha stabilito la Corte dei Conti dell’Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pensionata Beffata Burocrazia Perde