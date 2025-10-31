Pensionata beffata dalla burocrazia | perde 45mila euro di reversibilità arretrata
Non spettava all’Inps procedere d’ufficio alla rideterminazione della pensione di reversibilità, neppure quando l’ente avrebbe potuto dedurre dalle dichiarazioni dei redditi della donna che era intervenuto un cambiamento nella situazione reddituale. Lo ha stabilito la Corte dei Conti dell’Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
