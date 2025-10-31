Pellegrino si racconta | Eredità di Crespo al Parma? Ha inciso perché sapevo questa cosa Il mio gol alla Juve resterà indimenticabile Ecco cosa faccio tutti i giorni

Parma, Pellegrino attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Chiamarsi Bomber tra idoli argentini, meditazione quotidiana e aneddoti In una lunga intervista rilasciata alla pagina social Chiamarsi Bomber, Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 del Parma, ha parlato a cuore aperto del suo percorso in Italia, dei modelli che lo hanno ispirato e dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

