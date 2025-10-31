Pedro Lazio è finita? L’attaccante annuncia l’addio nel post partita dell’Arena Garibaldi dopo lo 0-0 contro il Pisa | Questo sarà il mio ultimo anno in biancoceleste

Pedro Lazio, è finita? L’attaccante spagnolo, protagonista con la maglia della Lazio, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione Nel post partita del match di campionato, Pedro ha ufficializzato una decisione che segna la fine di un’epoca. L’attaccante spagnolo, 38 anni, ex Barcellona, Chelsea e Roma, ha annunciato ai microfoni di Sky Sport . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pedro Lazio, è finita? L’attaccante annuncia l’addio nel post partita dell’Arena Garibaldi dopo lo 0-0 contro il Pisa: «Questo sarà il mio ultimo anno in biancoceleste»

