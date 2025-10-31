Pedro annuncia la partenza dalla Lazio… e apre le porte al ritiro?
2025-10-31 02:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: l La storia di Pedro Rodríguez nella Lazio ha i giorni contati. Da quando ha cambiato la formazione giallorossa, dalla Roma alla Laziale, si è sempre incontrato alla fine di ogni stagione per decidere cosa fare del suo futuro dopo averlo guadagnato sul campo. Ma, in questa occasione, ha alzato la voce per annunciare che, a 38 anni, questo sarà il suo ultimo anno alle Olimpiadi.?? È quanto lui stesso ha annunciato al termine del duello di stasera contro il Pisa in cui è uscito all’intervallo a scapito di Boulaye Dia e non sono riusciti a superare il pareggio (0-0). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
