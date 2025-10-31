Pedro al termine di Pisa-Lazio | Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti

Un addio che in parte farà male anche ai tifosi del Napoli, memori della doppietta che, di fatto, ha permesso agli azzurri di restare in vetta a una giornata dal termine dello scorso campionato. Un eroe “collaterale” del 4°. Ecco le parole di Pedro Le parole di Pedro. «Non è ancora ufficiale, ma per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla il più in alto possibile». L’attaccante ha voluto ringraziare l’ambiente per l’accoglienza ricevuta negli anni: «Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi ann i – ha aggiunto – e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

