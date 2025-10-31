Pedro al termine di Pisa-Lazio | Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti

Un addio che in parte farà male anche ai tifosi del Napoli, memori della doppietta che, di fatto, ha permesso agli azzurri di restare in vetta a una giornata dal termine dello scorso campionato. Un eroe “collaterale” del 4°. Ecco le parole di Pedro Le parole di Pedro. «Non è ancora ufficiale, ma per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla il più in alto possibile». L’attaccante ha voluto ringraziare l’ambiente per l’accoglienza ricevuta negli anni: «Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi ann i – ha aggiunto – e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pedro al termine di Pisa-Lazio: «Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti»

Scopri altri approfondimenti

#Pedro al termine di Pisa-#Lazio: «Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti» Il campione spagnolo aggiunge: «Fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile». https://www.ilnapolista.it/2025/10/pedro-al-termine-di-pisa - facebook.com Vai su Facebook

$MotoGP $MalaysianGP Per esser risalito in sella e ripartito dopo la caduta nel Q2 quando mancavano meno di 3 minuti dal termine della sessione (vietato dalla nuova direttiva), Pedro Acosta è stato multato di 2.000 €. Nessun'altra sanzione per questo episo - X Vai su X

Pedro al termine di Pisa-Lazio: «Per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione coi biancocelesti» - Lazio, Pedro ha praticamente annunciato il suo ritiro: ecco tutte le parole del fuoriclasse spagnolo ... Si legge su ilnapolista.it

Pedro al passo d'addio: l'annuncio dell'uomo che ha consegnato lo scudetto al Napoli - "Non è ancora un fatto ufficiale, ma questo anche per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per ... Segnala tuttonapoli.net

Pisa - Lazio 0-0, Pedro: "E' l'ultimo anno con la Lazio. Pisa? Le grandi squadre hanno un'occasione e fanno gol noi invece..." - VIDEO - Al termine della gara finita in pareggio contro il Pisa è intervenuto in conferenza stampa l'attaccante della Lazio Pedro che ha ... Riporta noibiancocelesti.com