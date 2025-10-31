Pedemontana e diossina Arpa non ha certificato 2 interventi su 3 la società tranquillizza i cittadini | Questa bonifica è sicura
Monza, 31 0tt0bre 2025 – “La bonifica nei comuni di Cesano Maderno, Meda e Seveso sta procedendo come da programma. N on ci sono problemi di sicurezza”. A utostrada Pedemontana interviene alla notizia che Arpa non ha certificato l’ avvenuta bonifica dalla diossina lungo la tratta B2 in 2 casi su 3. “Fin dal primo incontro era stato spiegato il metodo di lavoro – spiega una nota di Pedemontana –. Prima la cantierizzazione, poi la caratterizzazione in banco (prelievo di campioni di terra in punti molto ravvicinati tra loro), quindi scavo e verifica in contraddittorio con Arpa per sapere se continuare a scavare altri 20 centimetri di terreno oppure fermarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
