Monza, 31 0tt0bre 2025 – “La bonifica nei comuni di Cesano Maderno, Meda e Seveso sta procedendo come da programma. N on ci sono problemi di sicurezza”. A utostrada Pedemontana interviene alla notizia che Arpa non ha certificato l’ avvenuta bonifica dalla diossina lungo la tratta B2 in 2 casi su 3. “Fin dal primo incontro era stato spiegato il metodo di lavoro – spiega una nota di Pedemontana –. Prima la cantierizzazione, poi la caratterizzazione in banco (prelievo di campioni di terra in punti molto ravvicinati tra loro), quindi scavo e verifica in contraddittorio con Arpa per sapere se continuare a scavare altri 20 centimetri di terreno oppure fermarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedemontana e diossina, Arpa non ha certificato 2 interventi su 3, la società tranquillizza i cittadini: “Questa bonifica è sicura”