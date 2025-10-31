Pd Schlein | articolo Foglio su Prodi destituito di fondamento

Roma, 31 ott. (askanews) – “L’articolo de Il Foglio che ipotizza una candidatura di Romano Prodi nelle liste del Pd alle elezioni europee del 2024 è totalmente destituito di fondamento. Quasi banale ma evidentemente utile specificare che tra me e lui non ci sono mai state interlocuzioni rispetto al tema oggetto dell’articolo”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Sono vicina al Professore – aggiunge – per la strumentalizzazione delle sue vicende personali e private e rispedisco al mittente ogni tentativo di mettere me o il Pd in contrapposizione con un punto di riferimento del centrosinistra italiano quale è il Professor Prodi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

Le lacrime di Fiano e la consapevolezza del fallimento di Landini e Schlein asserviti al nulla dei Cinque Stelle o dei Verdi “Cercate di ricordare cosa è accaduto e preparatevi a difendere il vostro diritto e il diritto degli altri” (Nedo Fiano) Leggi l'articolo - https:// - facebook.com Vai su Facebook

Elly Schlein, intervenendo al congresso del Pse ad Amsterdam, ha accusato il governo Meloni: "La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la - X Vai su X

Pd: Schlein, 'candidatura Prodi destituita di fondamento' - "L'articolo de Il Foglio che ipotizza una candidatura di Romano Prodi nelle liste del Pd alle elezioni europee del 2024 è totalmente destituito di fondamento. Secondo iltempo.it

Pd, Schlein: articolo Foglio su Prodi destituito di fondamento - “Sono vicina al Professore – aggiunge – per la strumentalizzazione delle sue vicende personali e private e rispedisco al mittente ogni tentativo di mettere me o il Pd in contrapposizione con un punto ... Lo riporta msn.com

Prodi: “Mai voluto fare l’europarlamentare”. Schlein sta con lui: strumentalizzate vicende personali - Smentito il retroscena de Il Foglio secondo cui il Professore avrebbe avuto il desiderio di candidarsi alle ultime elezioni europee (“desiderio di un uomo di 86 anni che ha perso la moglie”) ma “il Pd ... Riporta msn.com