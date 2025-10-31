Pd | Bonaccini ' Prodi da sempre riferimento strumentalizzate vicende personali'

Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Ho sempre avuto in Romano Prodi un riferimento politico e valoriale per quanto riguarda il mio impegno politico e amministrativo. Leggere stamane su Il Foglio che avrei impedito una sua candidatura nelle liste del Pd alle scorse elezioni europee mi ha profondamente amareggiato". Lo dice Stefano Bonaccini. "Posso affermare, senza tema di smentita, che la notizia sia destituita di qualsiasi fondamento. Anche perché mai sono intercorse interlocuzioni tra il sottoscritto e il Professore circa le surreali rivelazioni dell'articolo. Mi dispiace, peraltro, che vengano strumentalizzate le vicende personali e private di Romano Prodi a cui ribadisco profonda stima e affetto", aggiunge il presidente del Pd ed europarlamentare S&D. 🔗 Leggi su Iltempo.it

