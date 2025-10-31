Paziente cardiopatico viene dimesso dall'ospedale appena torna a casa muore di infarto | Per i medici era artrosi

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fatto in tempo ad entrare in casa dopo le dimissioni dall'ospedale ed è morto per infarto: è quanto accaduto a un uomo di 72 anni a Viterbo. A processo per omicidio colposo due medici: "Scambiarono un principio di infarto per artrosi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

