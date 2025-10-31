Paziente cardiopatico viene dimesso dall'ospedale appena torna a casa muore di infarto | Per i medici era artrosi

Ha fatto in tempo ad entrare in casa dopo le dimissioni dall'ospedale ed è morto per infarto: è quanto accaduto a un uomo di 72 anni a Viterbo. A processo per omicidio colposo due medici: "Scambiarono un principio di infarto per artrosi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Che anestesia fare in un paziente cardiopatico che deve sottoporsi all'estrazione di un dente del giudizio? ? Dr. Roberto Barone - - chirurgia orale, denti del giudizio, odontoiatria, corso chirurgia orale, corso per dentisti, formadentis, dentista - facebook.com Vai su Facebook

Paziente cardiopatica morta al Buccheri La Ferla, due medici a giudizio: "Hanno sbagliato la cura" https://ift.tt/StOYlxk - X Vai su X

E' a casa il paziente con il primo cuore artificiale in Veneto - E' stato dimesso in questi giorni dalla struttura riabilitativa provinciale dell'ospedale di Lonigo (Vicenza) ed ora è a casa, il primo paziente in Veneto ad avere impiantato un cuore artificiale ... Lo riporta ansa.it