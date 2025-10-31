Pavia difese la vicina dallo stalker e venne picchiato | morto l' anziano eroe

Ha sentito le urla della sua vicina di casa a Mortara, in provincia di Pavia. Sapeva che da tempo un uomo la perseguitava. E così, nonostante gli acciacchi dei suoi 90 anni, non ci ha pensato due volte. Salvatore Riccobene è intervenuto: è stato aggredito ed è morto dopo in ospedale dopo un mese di agonia. Il racconto della moglie: "L'aggressore ha fatto cadere me, quindi mio marito ha reagito e lui gli ha dato un'altra spinta. Lui è morto, io ho avuto un ematoma grandissimo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pavia, difese la vicina dallo stalker e venne picchiato: morto l'anziano eroe

