Pavia difese la vicina dallo stalker e venne picchiato | morto l' anziano eroe
Ha sentito le urla della sua vicina di casa a Mortara, in provincia di Pavia. Sapeva che da tempo un uomo la perseguitava. E così, nonostante gli acciacchi dei suoi 90 anni, non ci ha pensato due volte. Salvatore Riccobene è intervenuto: è stato aggredito ed è morto dopo in ospedale dopo un mese di agonia. Il racconto della moglie: "L'aggressore ha fatto cadere me, quindi mio marito ha reagito e lui gli ha dato un'altra spinta. Lui è morto, io ho avuto un ematoma grandissimo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
